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9:40, 27 августа 2024 года В Орле на улице Брестской горел "Рено" Машину потушили до прибытия пожарных.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле 26 августа на улице Брестской загорелся "Рено Сандеро". Возгорание произошло в моторном отсеке.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пожар удалось потушить до прибытия спасателей. В результате ЧП никто не пострадал, причину возгорания установят специалисты.



Всего за сутки пожарные выезжали на вызовы 26 раз. Из них 15 они тушили возгорания, 11 - помогали населению.





Сергей Силаев



