Пять орловских райцентров победили в конкурсе Минстроя
Проекты получат 380 миллионов рублей.
Фото: правительство РФ
В Калуге 26 августа подвели итоги девятого конкурса проектов создания комфортной городской среды. Орловскую делегацию возглавил губернатор Андрей Клычков. Награды победителям вручал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Из десяти заявок, поданных Орловской областью, пять стали победителями:
• "Тропой рубиновой лани"
Шаблыкино (64,4 млн рублей);
• "Бульвар Данилевского" Верховье (64,4 млн рублей);
• "Набережная Лескова" Мценск (90,2 млн рублей);
• "Рабочий меридиан" Ливны (90,2 млн рублей);
• "Площадь Вревской" Малоархангельск (70,8 млн рублей).
Таким образом, Орловская область получила на благоустройство 380 миллионов рублей.