Благоустройство в Ливнах выходит на финишную прямую

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20:45, 26 августа 2024 года
Благоустройство в Ливнах выходит на финишную прямуюРаботы ведутся в рамках проекта "На крыльях перепелки".
В орловском райцентре Ливны продолжается преображение центральной части города. Ранее на проект "На крыльях перепелки" было получено 92 миллиона рублей от федерального центра.
– Это центральная часть города, то есть старая часть, которая была в свое время застроена: достаточно узкая была и проезжая часть, и пешеходная зона, - отметил глава Ливен Сергей Трубицин.
Сейчас возводятся новые точки притяжения: парки, скверы, детские площадки и прогулочные зоны. Также выполнено обустройство сухого фонтана. Впереди работы по обустройству пешеходных зон и озеление.
Депутат Госдумы Ольга Пилипенко считает, что работы будут завершены в срок. Благоустройство должно завершиться 1 ноября 2024 года. На объект зашел орловский подрядчик.
Екатерина Габова
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