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20:45, 26 августа 2024 года

Благоустройство в Ливнах выходит на финишную прямую

Работы ведутся в рамках проекта "На крыльях перепелки".



В орловском райцентре Ливны продолжается преображение центральной части города. Ранее на проект "На крыльях перепелки" было получено 92 миллиона рублей от федерального центра.

Это центральная часть города, то есть старая часть, которая была в свое время застроена: достаточно узкая была и проезжая часть, и пешеходная зона, - отметил глава Ливен Сергей Трубицин.

Сейчас возводятся новые точки притяжения: парки, скверы, детские площадки и прогулочные зоны. Также выполнено обустройство сухого фонтана. Впереди работы по обустройству пешеходных зон и озеление.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко считает, что работы будут завершены в срок. Благоустройство должно завершиться 1 ноября 2024 года. На объект зашел орловский подрядчик.


Екатерина Габова
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