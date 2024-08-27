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20:45, 26 августа 2024 года Благоустройство в Ливнах выходит на финишную прямую Работы ведутся в рамках проекта "На крыльях перепелки".







В орловском райцентре Ливны продолжается преображение центральной части города. Ранее на проект "На крыльях перепелки" было получено 92 миллиона рублей от федерального центра.



– Это центральная часть города, то есть старая часть, которая была в свое время застроена: достаточно узкая была и проезжая часть, и пешеходная зона, - отметил глава Ливен Сергей Трубицин.



Сейчас возводятся новые точки притяжения: парки, скверы, детские площадки и прогулочные зоны. Также выполнено обустройство сухого фонтана. Впереди работы по обустройству пешеходных зон и озеление.



Депутат Госдумы Ольга Пилипенко считает, что работы будут завершены в срок. Благоустройство должно завершиться 1 ноября 2024 года. На объект зашел орловский подрядчик.





Екатерина Габова



