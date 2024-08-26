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16:22, 26 августа 2024 года

Орловцам обещают сухую и жаркую погоду

Над регионом продолжает господствовать устойчивый обширный антициклон.

Фото: архив

Жителей Орла и области ждет сухая и жаркая погода. Над регионом установился обширный антициклон, который будет господствовать в ближайшее время. В отдельные дни температура будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов.
 
Вечером 26 августа и до 21 часа 27 августа погода будет ясной, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Днем термометры покажут +27…+32 градуса.
 
28 и 29 августа также не ожидается осадков. Местами воздух прогреется до +33 градусов. Такую информацию предоставил Орловский гидрометцентр.
 
Вместе с повышением температуры воздуха увеличивается и класс пожарной опасности. На значительной территории Орловской области, включая Болховский, Мценский, Дмитровский и Ливенский районы, объявлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. В Орле и Верховье зафиксирован третий класс.



 



Сергей Мерцалов
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