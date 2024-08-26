Орловцам обещают сухую и жаркую погоду

Над регионом продолжает господствовать устойчивый обширный антициклон.

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Вечером 26 августа и до 21 часа 27 августа погода будет ясной, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Днем термометры покажут +27…+32 градуса.

Орловский гидрометцентр. 28 и 29 августа также не ожидается осадков. Местами воздух прогреется до +33 градусов. Такую информацию предоставил

Вместе с повышением температуры воздуха увеличивается и класс пожарной опасности. На значительной территории Орловской области, включая Болховский, Мценский, Дмитровский и Ливенский районы, объявлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. В Орле и Верховье зафиксирован третий класс.







