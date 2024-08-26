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17:30, 26 августа 2024 года "Флирт" не грозит орловцам тяжелым течением болезни В России зарегистрирован новый штамм коронавирусной инфекции.







В России зафиксировали новый штамм коронавирусной инфекции - "Флирт", это подвид "Омикрона". Заболевшие этим штаммом COVID-19 по большей части - амбулаторные пациенты, не требующие госпитализации. Об этом корреспонденту "Вести-Орел" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина.



По словам эксперта, на территории Орловской области наблюдается небольшой подъем заболевания коронавирусом.



– Рост не взрывной, но все-таки это рост среди пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, - отметила Екатерина Яшкина.



Специалист Роспотребнадзора рассказала, что без лабораторного обследования сказать каким штаммом заболел человек практически невозможно. Симптоматика очень схожая, потому что "Флирт" - разновидность "Омикрона". У пациентов может ломить тело, мышцы, наблюдается головная боль, озноб, першение в горле, кашель.



Небольшой части пациентов может потребоваться госпитализация. К группам риска относятся лица старшего возраста, лица с хроническими соматическими заболеваниями, онкопациенты, люди с иммуннодефицитами.





Елена Литинская



