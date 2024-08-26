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12:30, 26 августа 2024 года Куряне в Орловской области будут голосовать четыре дня Вынужденные переселенцы отдадут голос на выборах губернатора.



Фото: архив

Жители Курской области, расположенные в Орловской области, смогут проголосовать на выборах губернатора. Стали известны даты проведения голосования.



Экстерриториальный избирательный участок расположится в областном центре, в гостинице "Орел" по адресу: пл. Мира, д. 4. Здесь можно отдать голос с 30 августа по 1 сентября с 08.00 до 20.00, а также 2 сентября с 08.00 до 15.00.



В районах, городских округах и муниципальном округе организуют выездное голосование с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии облизбиркома (4862) 76-22-09 или приемной (4862) 47-54-71.





Сергей Силаев



