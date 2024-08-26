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12:00, 26 августа 2024 года Орловцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества Злоумышленники просят установить специальное приложение, которое якобы поможет проверить смартфон на фишинговые сервисы.



Фото: архив

Мошенники придумали новый способ обмана людей по телефону. Они не просят сообщать данные банковской карты, а предлагают установить специальное приложение для проверки смартфона на наличие фишинговых сервисов. После установки приложения злоумышленники получают доступ к личным данным и могут списать деньги со счета. инфопортал Орловской области. - Никогда не скачивайте подозрительные программы и не переходите по ссылкам в сообщениях, полученных с неизвестных номеров или адресов электронной почты, - предупреждает





Сергей Мерцалов



