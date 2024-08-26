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Главная » Новости

11:30, 26 августа 2024 года

На ремонт трех котельных в Орле потратят треть миллиарда рублей

Один объект уже готов, еще два - в работе.


Фото: "Вести-Орел"

В этом году "Орелгортеплоэнерго" потратит треть миллиарда на ремонт трех котельных. Один объект уже готов, два других еще в процессе.
 
Было решено привести в порядок самые большие котельные - квартальные. Они должны быть сданы 1 октября.
 
Так, реконструкция котельной квартала 907-го Орла началась в июле. Почти месяц ушел на демонтаж старого оборудования. Сейчас идет небольшая перестройка здания, монтаж новой системы и подготовка фундамента для будущей дымовой трубы.
 
- Конец сентября - будем выходить на пусконаладку. Ну может быть, раньше запустим первый котёл. А к концу сентября планируем, что два котла уже будут в работе, - сообщил руководитель подрядной организации Сергей Аксенов.
 
Чтобы успеть в срок, работы ведутся в две смены. Но самое главное - два нагревательных котла уже на объекте и смонтированы.
 
Работы в котельной квартала 909-го завершены больше чем наполовину. К началу реконструкции износ старого оборудования был более 90%. Уже следующей зимой отсюда будут отапливаться 18 многоквартирных домов, два детских сада и школа.
 
По словам генерального директора "Орелгортеплоэнерго" Олега Гольцова, около 60% котельных в Орле имеют износ оборудования, превышающий нормативы. На работы необходимо не менее двух миллиардов рублей.



Антон Киселёв
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