Орловские спасатели провели учения на автозаправочной станции

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9:30, 26 августа 2024 года
Орловские спасатели провели учения на автозаправочной станцииУсловное возгорание произошло в Малоархангельске.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сотрудники 26-й пожарно-спасательной части Малоархангельского района успешно ликвидировали условный пожар на заправочной колонке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Прибыв на место, огнеборцы провели разведку и боевое развертывание, а затем быстро приступили к тушению пламени. Для этого они использовали пенные стволы.
Каждый пожарный четко и быстро выполнил свою задачу. Дежурный караул успешно справился с условным пожаром.
Сергей Мерцалов