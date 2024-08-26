Орловские спасатели провели учения на автозаправочной станции

Условное возгорание произошло в Малоархангельске.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Прибыв на место, огнеборцы провели разведку и боевое развертывание, а затем быстро приступили к тушению пламени. Для этого они использовали пенные стволы.

Каждый пожарный четко и быстро выполнил свою задачу. Дежурный караул успешно справился с условным пожаром.