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8:45, 26 августа 2024 года В новом учебном году в орловские школы придут еще 6 земских учителей Из них 4 — молодые специалисты.



Фото: архив

В новом учебном году в орловские школы придут еще шесть земских учителей. Трудовые договоры с сельскими школами заключили учителя начальных классов, математики, информатики и ИКТ, химии, а также физической культуры. Из них четыре педагога - молодые специалисты. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", программа "Земский учитель" успешно реализуется в Орловской области с 1 января 2020 года. С 2022 года она проходит в рамках федеральной программы "Современная школа" национального проекта "Образование". Сейчас в школах региона работают 47 земских учителей.





Сергей Мерцалов



