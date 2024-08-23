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15:45, 23 августа 2024 года

ИТ-школа «Ростелекома» запускает бесплатную образовательную программу по анализу данных в Low-code платформах

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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ИТ-школа «Ростелекома» объявляет о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах». Программа реализуется в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости».

Обучение проходит в дистанционном формате и рассчитано на 144 часа. Преподаватели курса — опытные специалисты «Ростелекома» и ИТ-инженеры с многолетним педагогическим стажем.

Обучение для всех граждан бесплатное, стоимость покрывается за счет государственного финансирования. По итогам программы выпускники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца ТГУ.

Программа рассчитана на граждан с высшим или средним специальным образованием, желающих освоить область данных и аналитики. Обучение доступно как для трудоустроенных, так и для безработных. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России» через Госуслуги и пройти анкетирование в ближайшем «Центре занятости».

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома»:
«В эпоху цифровой трансформации данные становятся ключевым ресурсом экономики. Наша программа призвана сформировать новое поколение специалистов, владеющих навыками работы с данными, необходимыми для реализации национального проекта “Экономика данных”. До конца 2024 года мы планируем подготовить около тысячи новых специалистов, которые будут способствовать цифровой трансформации и стимулировать экономический рост страны».

Михаил Шепель, проректор ТГУ по дополнительному образованию:
«С помощью сервиса “Роснавык” мы провели анализ рынка и выяснили, что в стране сейчас открыто более 13 тысяч вакансий для аналитиков. Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей, более опытные аналитики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Проект “Содействие занятости” ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах».

Даты запусков ближайших потоков: 2 сентября, 16 сентября и 30 сентября. Ссылка на программу: https://fedproject.tsu.ru/low-code-rostelekom.
 

Пресс-центр «Ростелекома»:
Наталья Бакренко
Natalya.Bakrenko@rt.ru
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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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