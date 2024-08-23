Главная » Новости



10:53, 23 августа 2024 года Следком проведет проверку по факту перевода медиков в ветхое помещение Речь идет о Должанской ЦРБ.



Фото: архив

В Должанском районе Орловской области организована доследственная проверка по факту возможного нарушения прав сотрудников скорой помощи.



В соцсетях ранее появилась информация о том, что сотрудников скорой переместили в помещение с плесенью на стенах и обрушившейся штукатуркой. Проверку проведет Ливенский межрайонный следственный отдел.



– В настоящее время следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



