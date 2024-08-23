Следком проведет проверку по факту перевода медиков в ветхое помещение
Речь идет о Должанской ЦРБ.
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В Должанском районе Орловской области организована доследственная проверка по факту возможного нарушения прав сотрудников скорой помощи.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что сотрудников скорой переместили в помещение с плесенью на стенах и обрушившейся штукатуркой. Проверку проведет Ливенский межрайонный следственный отдел.
– В настоящее время следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.