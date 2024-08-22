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18:30, 22 августа 2024 года Орловский губернатор Клычков встретился с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым Стороны обсудили важные вопросы для региона.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 22 августа встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.



– Сельское хозяйство, экология и ряд других важных вопросов для региона обсудил с Патрушевым Д.Н., - подписал фото глава региона.



Кроме того, стороны обсудили вопрос финансирования областной станции аэрации в рамках федерального проекта "Вода России". Подготовлен проект модернизации. Строительные работы будут проводиться по итогам конкурсного отбора.



Обсуждался вопрос финансирования реконструкции областной станции аэрации в рамках федерального проекта "Вода России". Объект эксплуатируется с 1967 года. В настоящее время уже подготовлен проект его модернизации. Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений будут реализовываться по итогам конкурсного отбора.





Сергей Силаев



