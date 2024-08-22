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17:00, 22 августа 2024 года Александр Черных официально стал и.о. главы Орловского округа Решение депутатов вступило в силу 22 августа.



Фото: соцсети Александра Черных

Исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных вступил в должность 22 августа. Решение окружных депутатов вступило в силу.



– Я приложу максимум усилий для решения всех вопросов, волнующих наших граждан, и улучшения качества жизни в нашем округе, - написал Черных в социальных сетях.



Александр Черных также сообщил, что открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с каждым жителем. Обратиться к нему можно в "Вконтакте", Telegram или "Одноклассниках".



Экс-глава Орловского округа Роман Жуков сложил полномочия. Он руководил муниципалитетом почти 3 года.





Сергей Силаев



