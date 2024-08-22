Александр Черных официально стал и.о. главы Орловского округа

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17:00, 22 августа 2024 года
Александр Черных официально стал и.о. главы Орловского округаРешение депутатов вступило в силу 22 августа.
Фото: соцсети Александра Черных
Исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных вступил в должность 22 августа. Решение окружных депутатов вступило в силу.
– Я приложу максимум усилий для решения всех вопросов, волнующих наших граждан, и улучшения качества жизни в нашем округе, - написал Черных в социальных сетях.
Александр Черных также сообщил, что открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с каждым жителем. Обратиться к нему можно в "Вконтакте", Telegram или "Одноклассниках".
Экс-глава Орловского округа Роман Жуков сложил полномочия. Он руководил муниципалитетом почти 3 года.
Сергей Силаев
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