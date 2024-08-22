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15:50, 22 августа 2024 года Роман Жуков поблагодарил коллег за работу Глава Орловского округа принял решение об отставке.



Фото: соцсети Романа Жукова

Теперь уже экс-глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в социальных сетях поблагодарил за совместную работу депутатский корпус муниципалитета, облсовет, губернатора, глав районов и мэра за поддержку в работе.



– Я горжусь результатами, которые мы все вместе достигли за этот короткий период!! Уверен, что Орловский муниципальный округ будет оставаться одним из лидеров среди других муниципальных образований нашего региона, - написал Жуков в соцсетях.



Также Роман Жуков пожелал всем новых побед, удачи и успехов. С 22 августа и.о главы Орловского округа стал Александр Черных. Такое решение принял окружной совет депутатов.





Сергей Силаев



