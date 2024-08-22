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9:48, 22 августа 2024 года В Орле пройдут общественные слушания по поводу установки бюста Сталина К такому решению пришли депутаты горсовета.



Фото: Орловский городской Совет

В Орле 21 августа на комитете по образованию, культуре и социальной политике парламентарии пришли к выводу о том, что орловцы смогут высказать мнение об установке бюста Иосифа Сталина в парке Победы.



Позицию сторонников установки бюста озвучил зампред горсовета Сергей Швалов. Он напомнил, что фракция КПРФ внесла проект благоустройства с бюстами военачальников, принимавших участие в наступательной операции "Кутузов", в ходе которой освободили Орел и Орловскую область в годы Великой Отечественной войны.



Председатель комитета Татьяна Малыгина усомнилась в том, что пришло время установки бюста, а зампред горсовета Владимир Негин отметил, что оценки личности Сталина крайне поляризованы.



В Орле за установку бюста собрано более трех тысяч подписей. В итоге депутаты пришли к мнению, что вопрос необходимо вынести на общественные слушания.





Сергей Силаев



