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11:28, 22 августа 2024 года Экс-начальник райотдела приставов в Орле получила штраф За время ее работы не были зарегистрированы более пяти тысяч исполнительных документов.



Фото: архив

В Орле бывший начальник районного отдела судебных приставов признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Следствие и суд установили, что с 2011 по 2021 годы женщина давала незаконные указания подчиненным о нерегистрации документов. В результате не были зарегистрированы более пяти тысяч исполнительных документов, производства не возбуждались, деньги не взыскивались. Целью действий было создание видимости эффективности работы, сообщили в следственном комитете.



Суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей, также удовлетворен гражданский иск на сумму 476 тысяч рублей. Дело возбудили на основании материалов УФСБ и УФССП России по Орловской области.





Сергей Силаев



