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8:37, 22 августа 2024 года В Орле вытащили из воды тело мужчины Место для купания оборудовано не было.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 21 августа спасатели получили сообщение о том, что в переулке Шевцовой на противоположном берегу реки Орлик в необорудованном для купания месте нашли тело человека. На место выезжали спасатели-водолазы, они вытащили тело.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, личность человека устанавливается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.





Сергей Силаев



