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18:28, 21 августа 2024 года

Владимир Путин пообщался с Леонидом Рошалем

Глава государства посетил детский клинический центр в Красногорске.

Видео: Kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил детский клинический центр имени Рошаля в подмосковном Красногорске. Кадры публикует Кремль.

Главу государства сопровождали министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. Президент лично поприветствовал уроженца Орловской области.

Строительство центра началось в 2021 году, в нем будут трудиться более 1,6 тысячи специалистов. Ежегодно лечение смогут получать 15 тысяч детей, еще 150 тысяч смогут пройти обследование и получить консультацию. Центр начнет работу 22 августа.


Сергей Силаев
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