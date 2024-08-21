Владимир Путин пообщался с Леонидом Рошалем

Глава государства посетил детский клинический центр в Красногорске.
Видео: Kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил детский клинический центр имени Рошаля в подмосковном Красногорске. Кадры публикует Кремль.
Главу государства сопровождали министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. Президент лично поприветствовал уроженца Орловской области.
Строительство центра началось в 2021 году, в нем будут трудиться более 1,6 тысячи специалистов. Ежегодно лечение смогут получать 15 тысяч детей, еще 150 тысяч смогут пройти обследование и получить консультацию. Центр начнет работу 22 августа.