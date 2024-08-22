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9:29, 22 августа 2024 года В Орле активизировались телефонные мошенники Они представляются сотрудниками областной больницы и предлагают пройти диспансеризацию.



Фото: архив

В Орле участились случаи, когда мошенники звонят жителям под видом сотрудников областной больницы и предлагают пройти диспансеризацию.



У людей преступники просят личные данные: номер паспорта, СНИЛС и код из СМС. Таким образом они получают доступ к аккаунту на Госуслугах.



В областной клинической больнице сообщили, что не предоставляют услуг по диспансеризации. А для записи к врачу не нужны СНИЛС и коды из СМС.





Сергей Мерцалов



