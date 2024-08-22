В школе на Зеленина Орла открыты вакансии для учителей

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8:15, 22 августа 2024 года
В школе на Зеленина Орла открыты вакансии для учителейУчебное заведение распахнет свои двери уже 2 сентября.
Фото: архив
В самой большой школе Орловской области открыто несколько вакансий для педагогов.
На работу ждут учителя математики, труда, физики, английского языка, начальной школы. Также в школе ищут руководителя театральной студии, педагога-организатора и уборщика.
Резюме необходимо присылать на почту: lar.kar2010@yandex.ru. Телефон: 8(4862) 25-28-80, 7(920) 082-13-88.
Сергей Силаев
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