В Орле переподключили водовод для 150 тысяч человек
Работы провели специалисты "Орелводоканала".
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В Орле прошло переподключение крупнейшего строящегося водовода региона. Длина объекта - более восьми километров, ширина труб - 900 миллиметров. Для строительства водовода регион получил льготный кредит в размере миллиарда рублей.
По информациипресс-службы облправительства, водовод позволит ввести в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья в Орле и прилегающей части Орловского округа. Переподключение провели для снижения аварийности и улучшения качества водоснабжения.