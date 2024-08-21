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11:45, 21 августа 2024 года Мэр Орла проверил готовность котельных Объекты приводят в порядок к отопительному сезону.



Фото: архив

В Орле продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. Мэр города Юрий Парахин 20 августа проверил, как ведутся работы по модернизации на котельных по улице Авиационной и Кромской. Они обслуживают 59 домов и 17 социальных объектов.



Проведены отделочные работы, установлены новые водогрейные котлы и баки. Работа ведется в две смены. Глава города отметил, что власти приложат усилия, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел спокойно.



Работы по модернизации котельных ведутся за счет средств фонда национального благосостояния.





Сергей Силаев



