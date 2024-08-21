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9:58, 21 августа 2024 года В Орле за день горели две машины Никто из водителей и пассажиров не пострадал.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле 20 августа загорелись два автомобиля. Первое ЧП произошло около 14.00 во дворе дома на улице Машкарина, в результате машина сгорела изнутри. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы оборудования.



Спустя пару часов, около 16.20, сотрудники МЧС отправились на площадь Карла Маркса Орла, где во время движения загорелся "Фольксваген". Никто не пострадал, пожар оперативно потушили.



– Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите бесконтрольно сухую растительность! Вовремя проводите технический осмотр ваших автомобилей, - напоминают орловцам в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Силаев



