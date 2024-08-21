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8:57, 21 августа 2024 года Клычков сообщил о полезной встрече в правительстве России Глава региона работает в Москве.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вечером 19 августа отправился в Москву, а 20 августа провел первую встречу в доме правительства РФ. Глава региона опубликовал фото.



– После очень полезной для региона встречи в правительстве, - подписал свою фотографию глава региона.



В прямом эфире 19 августа Андрей Клычков заявлял, что пробудет в Москве, как минимум, до четверга. С кем встречался губернатор, пока неизвестно.





Сергей Силаев



