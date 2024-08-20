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18:15, 20 августа 2024 года Скончался почетный гражданин Орла Евгений Троицкий Ему было 87 лет.



Фото: Василий Новиков

Ушел из жизни координатор Почетных граждан Орла Евгений Троицкий. Об этом 21 августа сообщил председатель Орловского горсовета Василий Новиков в соцсетях.



Евгений Троицкий родился в 1936 году, заочно окончил Московский машиностроительный институт, прошел все ступени на заводе "Трансмаш", параллельно учился в аспирантуре Ленинградского финансово-экономического института.



В 1986 году Троицкий назначен на должность секретаря Орловского обкома КПСС, он неоднократно избирался депутатом районного, городского совета народных депутатов. Евгений Троицкий внес вклад в развитие теплоэнергетики, в августе 2012 года ему присвоили звание "Почетный гражданин города Орла".





Сергей Силаев



