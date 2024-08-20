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20:55, 20 августа 2024 года Троснянцы отправили на фронт гуманитарную помощь В сборе посылок участвуют все неравнодушные жители района.







СВО сплотила всю страну, от крупных городов до сел и деревень. Желание помочь охватывает все больше и больше людей.



В Троснянском районе проживает почти 8000 тысяч человек. И каждый из них регулярно участвует в сборе помощи для бойцов. Свою очередную посылку они передали лично в руки.



Светлана Костикова с самого начала спецоперации подключилась к сбору помощи. На фронт отправляли автомобили, строительные материалы, одежду и провизию.



- Ребята, которым мы помогаем, знают, что если едут троснянские, то с троснянскими блинами, - рассказала Светлана Костикова.



Вокруг себя Светлана собрала таких же неравнодушных жителей и организовала группу активистов "Люди общего дела". Все участники разные, с разными судьбами, но с единым желанием - помочь. Самой младшей из них 9 лет, она пишет письма и печет пирожки для бойцов. Самой старшей - 98 лет. Мария Волобуева - ветеран Великой Отечественной войны. Она передает свою пенсию на нужды бойцов и вяжет носки для госпиталя и фронта.









Екатерина Габова



