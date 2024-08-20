вторник 20.08.2024 22:53:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:55, 20 августа 2024 года

Троснянцы отправили на фронт гуманитарную помощь

В сборе посылок участвуют все неравнодушные жители района.



СВО сплотила всю страну, от крупных городов до сел и деревень. Желание помочь охватывает все больше и больше людей.

В Троснянском районе проживает почти 8000 тысяч человек. И каждый из них регулярно участвует в сборе помощи для бойцов. Свою очередную посылку они передали лично в руки.

Светлана Костикова с самого начала спецоперации подключилась к сбору помощи. На фронт отправляли автомобили, строительные материалы, одежду и провизию. 

- Ребята, которым мы помогаем, знают, что если едут троснянские, то с троснянскими блинами, - рассказала Светлана Костикова. 

Вокруг себя Светлана собрала таких же неравнодушных жителей и организовала группу активистов "Люди общего дела". Все участники разные, с разными судьбами, но с единым желанием - помочь. Самой младшей из них 9 лет, она пишет письма и печет пирожки для бойцов. Самой старшей - 98 лет. Мария Волобуева - ветеран Великой Отечественной войны. Она передает свою пенсию на нужды бойцов и вяжет носки для госпиталя и фронта. 




Екатерина Габова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.