Ушел из жизни орловский журналист Иван Суверин

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15:10, 20 августа 2024 года
Ушел из жизни орловский журналист Иван СуверинЕго не стало во время операции.
В Москве 20 августа во время операции умер журналист Иван Суверин, ему был 51 год.
Иван Суверин окончил Орловский институт культуры. После этого он работал в МЧС, а затем посвятил себя журналистике. С 2005 по 2020 годы трудился на ГТРК "Орел", затем перешел на "Первый областной".
Иван Суверин был известен зрителю как автор сюжетов с мест происшествия. Он выезжал на пожары и аварии в любое время дня и ночи.
ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Ивана Суверина.
Сергей Силаев
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