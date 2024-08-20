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20:00, 20 августа 2024 года Губернатор Клычков отправится на курсы по тактической медицине Глава региона пойдет на них в сентябре.



Фото: архив

Главе Орловской области Андрею Клычкову во время прямого эфира 19 августа задали вопрос про курсы тактической медицины в регионе. В ответ губернатор напомнил, что их бесплатно проводит "Бригада Катукова", а также заявил, что собирается пройти курс.



– Курсы бесплатные организованы. По секрету скажу, вчера с Денисом Юрьевичем (командиром "Бригады Катукова" - Прим. Ред) виделись, договорились, что я тоже пойду учиться, - ответил орловчанке Андрей Клычков.



Напомним, что на курсах орловцам рассказывают и показывают, как оказать помощь в экстренной ситуации и не растеряться, когда человеку нужна помощь. В конце июня инструкторы возобновили преподавание тактической медицины в областном центре после перерыва.





Сергей Силаев



