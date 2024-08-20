В Орле раздадут три тысячи ленточек в цвет триколора
Получить ленту можно в День государственного флага 22 августа.
Фото: архив "Вестей"
22 августа, в День государственного флага, волонтеры в Орле раздадут жителям ленточки в цвет триколора. Получить ленту можно будет в разных точках города.
Как сообщили в администрации Орла, раздавать бело-сине-красные ленты будут: на улице Ленина, в парке Победы, в сквере Гуртьева, в сквере Танкистов, на площади у КДЦ "Металлург", а также на площади Содружества.
Получить символ можно с 13.00 до 14.00.
Всего орловцам планируется вручить около трех тысяч лент.