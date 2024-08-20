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13:04, 20 августа 2024 года В Орле раздадут три тысячи ленточек в цвет триколора Получить ленту можно в День государственного флага 22 августа.



Фото: архив "Вестей"

22 августа, в День государственного флага, волонтеры в Орле раздадут жителям ленточки в цвет триколора. Получить ленту можно будет в разных точках города.



Как сообщили в администрации Орла, раздавать бело-сине-красные ленты будут: на улице Ленина, в парке Победы, в сквере Гуртьева, в сквере Танкистов, на площади у КДЦ "Металлург", а также на площади Содружества.



Получить символ можно с 13.00 до 14.00.



Всего орловцам планируется вручить около трех тысяч лент.





Ольга СУПОНЕВА



