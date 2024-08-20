вторник 20.08.2024 22:52:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:34, 20 августа 2024 года

Больше 170 миллионов запланировали потратить на развитие спорта в Орловской области

На данный момент освоено 30 миллионов.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области расходы на спорт в 2024 году, по плану, превысят 170 миллионов рублей. В рамках нацпроекта области выделено более 88 миллионов и еще более 88 миллионов - региональное софинансирование.

Речь об этом шла на заседании комитета областного совета 19 августа. Как рассказал Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области, общие расходы на реализацию нацпроекта "Спорт - норма жизни" в 2024 году запланированы на уровне 170,4 миллиона рублей. Сейчас освоено 19,5% или 30,4 миллиона рублей. 

За счет этих средств ведется строительство новых спортивных объектов, оборудуются площадки для сдачи нормативов ГТО.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.