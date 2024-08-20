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18:34, 20 августа 2024 года Больше 170 миллионов запланировали потратить на развитие спорта в Орловской области На данный момент освоено 30 миллионов.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области расходы на спорт в 2024 году, по плану, превысят 170 миллионов рублей. В рамках нацпроекта области выделено более 88 миллионов и еще более 88 миллионов - региональное софинансирование.



Речь об этом шла на заседании комитета областного совета 19 августа. Как рассказал Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области, общие расходы на реализацию нацпроекта "Спорт - норма жизни" в 2024 году запланированы на уровне 170,4 миллиона рублей. Сейчас освоено 19,5% или 30,4 миллиона рублей.



За счет этих средств ведется строительство новых спортивных объектов, оборудуются площадки для сдачи нормативов ГТО.





Ольга СУПОНЕВА



