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12:41, 20 августа 2024 года Строительство двух школ в Орле тормозят ошибки в документации Речь идет об учебных учреждениях в Болховском микрорайоне и на Родзевича-Белевича.



Фото: Ольга Супонева

Строительство двух школ на Орловщине - в Болховском микрорайоне деревни Жилина и улице Родзевича-Белевича - затягивается из-за ошибок в проектно-сметной документации. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета облсовета, которое состоялось 19 августа.



Вопрос подняли депутаты, обсуждая развитие образования в регионе. Обе школы рассчитаны на 1225 учеников, но стройка никак не может войти в активную фазу.



- Работы еще не начались по причине отсутствия разрешения на строительство и заключения экспертизы. В проектно-сметной документации на оба объекта выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются, - отметили в пресс-службе Орловского облсовета.





Ольга СУПОНЕВА



