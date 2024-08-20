Строительство двух школ в Орле тормозят ошибки в документации
Речь идет об учебных учреждениях в Болховском микрорайоне и на Родзевича-Белевича.
Фото: Ольга Супонева
Строительство двух школ на Орловщине - в Болховском микрорайоне деревни Жилина и улице Родзевича-Белевича - затягивается из-за ошибок в проектно-сметной документации. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета облсовета, которое состоялось 19 августа.
Вопрос подняли депутаты, обсуждая развитие образования в регионе. Обе школы рассчитаны на 1225 учеников, но стройка никак не может войти в активную фазу.
- Работы еще не начались по причине отсутствия разрешения на строительство и заключения экспертизы. В проектно-сметной документации на оба объекта выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются, -отметили в пресс-службе Орловского облсовета.