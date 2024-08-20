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16:30, 20 августа 2024 года Из орловских бревен на передовой построили армейскую столовую В ней трудятся полевые повара.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Из орловских бревен, отправленных на фронт, построили столовую. В ней трудятся полевые повара, которые стараются обеспечить ребят вкусной, разнообразной и быстрой едой. Об этом сообщает Народный фронт Орловской области.



Как рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов, в столовой очень уютно, идеально чисто и вкусно пахнет. На завтрак бойцы могут отведать блины и яичницу, на обед - наваристый борщ, а на ужин - аппетитные макароны.





Сергей Мерцалов



