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17:12, 20 августа 2024 года На улице Пролетарская гора в Орле уложили асфальт Ремонт обошелся в семь миллионов.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Ремонт еще одной дороги завершился в Орле. В порядок, в рамках нацпроекта, привели улицу Пролетарская гора.



В порядок дорожники привели участок от Салтыкова-Щедрина до Горького. Это был второй этап ремонта. Обновлено около полукилометра полотна, что обошлось более чем в 7 миллионов рублей.



- В рамках ремонта выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, наращиванию горловин дождеприемных колодцев в количестве 19 штук, наращиваю горловин смотровых колодцев, 28 штук, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



