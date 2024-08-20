вторник 20.08.2024 17:24:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:12, 20 августа 2024 года

На улице Пролетарская гора в Орле уложили асфальт

Ремонт обошелся в семь миллионов.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Ремонт еще одной дороги завершился в Орле. В порядок, в рамках нацпроекта, привели улицу Пролетарская гора.

В порядок дорожники привели участок от Салтыкова-Щедрина до Горького. Это был второй этап ремонта. Обновлено около полукилометра полотна, что обошлось более чем в 7 миллионов рублей. 

-  В рамках ремонта выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, наращиванию горловин дождеприемных колодцев в количестве 19 штук, наращиваю горловин смотровых колодцев, 28 штук, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.