Орловские верующие передали в зону СВО 118 килограммов меда
Очередной гуманитарный груз собрал приход храма Казанской иконы Божией матери поселка Стрелецкий.
Фото: Орловская митрополия
Орловские верующие и священники продолжают помогать бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Так, очередной гуманитарный груз собрал приход храма Казанской иконы Божией матери поселка Стрелецкий Орловского округа.
Силами прихода было собрано 118 килограммов меда, несколько партий питьевой воды, средства гигиены, медицинские принадлежности, продукты для военнослужащих. Передали бойцам также иконы и финансовую помощь.
- В ответ бойцы передали благодарственное письмо от медиков "Валуйской центральной районной больницы" и записали видео со словами благодарности Казанском приходу, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.