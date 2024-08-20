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12:17, 20 августа 2024 года Жара в Орловской области немного отступит к выходным Температурные значения все равно будут достаточно высокими.



Фото: архив "Вестей"

По прогнозу Росгидрометцентра, жаркая погода задержится в Орловской области. Немного столбики термометров опустятся к будущим выходным, однако это понижение не будет серьезным.



Судя по сообщениям метеорологов, вплоть до пятницы температура днем будет превышать +30 градусов. При этом будет солнечно и без осадков. Лишь в четверг, 22 августа, возможен небольшой дождь. В пятницу термометры покажут до +28, в субботу до +26 градусов. Однако, по предварительному прогнозу, уже в воскресенье 26 числа столбики термометров вновь поползут вверх и достигнут отметки в +30. Ночные температуры при этом будут держаться на уровне +13..+17 градусов.











Ольга СУПОНЕВА



