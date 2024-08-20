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15:27, 20 августа 2024 года Спасатели дали орловцам рекомендации, как перенести жару В регионе установилась температура за 30.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области вновь установилась жаркая погода. В региональном МЧС жителям дали советы, как пережить летний зной без последствий для здоровья.



- Стоит надевать головной убор, носить светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей, избегать физических нагрузок. По возможности находиться нужно в тени, употреблять больше жидкости. Пляж лучше посещать с 8 до 11 утра или с 16 до 19 вечера. Отдыхая у воды, следите за детьми, не заходите в водоем в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировала Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



