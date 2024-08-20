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15:07, 20 августа 2024 года

Телефонные мошенники поживились за счет доверчивых орловцев

В регионе еще несколько человек попались на удочку дистанционных аферистов.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области еще несколько человек стали жертвами дистанционных мошенников. Аферисты украли внушительные суммы денег у жителей разных районов.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Схема, по которой работали преступники, новой не была. Во всех случаях звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных структур или работниками банков. Они сообщали своим жертвам, что их деньги сбережения в опасности или злоумышленники могут взять на их имя кредит. Далее мошенники убеждали орловцев перевести деньги на "безопасные счета".

Таким образом два орловца лишились 405 и 600 тысяч рублей, а жительницы Ливенского и Мценского районов 250 и 290 тысяч рублей соответственно. Житель Свердловского района несколько дней "вел переговоры" с преступниками, которые представлялись то работниками медицинского центра, потом сотрудниками различных правоохранительных органов, банков. Мужчина приехал в Орел, чтобы взять кредиты и перевести деньги аферистам.

В полиции орловцев просят быть бдительными и не доверять звонящим незнакомцам, кем бы они не представлялись и что бы не говорили.


Ольга СУПОНЕВА
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