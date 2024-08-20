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14:06, 20 августа 2024 года Народные умельцы Орловщины представят работы на арт-ярмарке в Туле "Кладенец" состоится 24 августа.



Фото: архив "Вестей"

Арт-ярмарка "Кладенец" посетит Тульскую область. Народные умельцы Орловщины представят свои работы жителям соседнего региона, локацией станет родовая усадьба Толстых "Никольское-Вяземское".



За пределами Орловской области "Кладенец" побывает впервые. Акцент сделан на брендах, вдохновлённых культурным наследием родного края и традиционными ремеслами Орловщины, отмечают организаторы.



- Для гостей мы подготовили круговерть мастер-классов: на "Кладенце" под руководством опытных наставников можно будет слепить плешковскую игрушку, узнать о древнем символизме знаменитой вышивки "Орловский спис" и скрутить обережную куклу-травницу, - рассказала Дарья Зотова, социальный предприниматель и соорганизатор арт-ярмарки.



Ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00.



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Ольга СУПОНЕВА



