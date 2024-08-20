Деньги от продажи билетов на матч ФК "Орел" передадут в пользу курян
Игра состоится 21 августа.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Деньги от билетов, проданных на матч футбольного клуба "Орел", направят на помощь жителям Курской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
С курским "Авангардом" орловские футболисты сыграют в среду 21 августа.
- Все средства от продажи билетов будут направлены в Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства, который определен единым ресурсом сбора средств для поддержки курян, - отметил глава Орловщины.
Матч начнется в 18.30, он состоится на центральном стадионе им. Ленина в Орле.