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11:39, 20 августа 2024 года Деньги от продажи билетов на матч ФК "Орел" передадут в пользу курян Игра состоится 21 августа.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Деньги от билетов, проданных на матч футбольного клуба "Орел", направят на помощь жителям Курской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



С курским "Авангардом" орловские футболисты сыграют в среду 21 августа.



- Все средства от продажи билетов будут направлены в Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства, который определен единым ресурсом сбора средств для поддержки курян, - отметил глава Орловщины.



Матч начнется в 18.30, он состоится на центральном стадионе им. Ленина в Орле.





Ольга СУПОНЕВА



