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13:45, 20 августа 2024 года В Орле строят уникальный цех На нем планируют производить сложные металлоконструкции.







Линию металлоконструкций особой сложности в новом цеху областного центра запустят в 2025 году. Комплекс не будет иметь аналогов в стране и станет единственным, где планируют выпускать коробчатую балку крупного сечения.



– Она предназначена для очень больших зданий и сооружений, где требуется высокая несущая способность, - поясняет гендиректор предприятия Дмитрий Манаков.



Применять технологию можно не только в строительстве небоскребов, но и в возведении коммерческих, нефтегазовых и производственных объектов.



К концу 2024 года рабочие планируют завершить строительство производственного корпуса. Это позволит перейти к внутренним работам, формированию фундамента и установке оборудования.





Антон Киселёв



