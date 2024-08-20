В Орле строят уникальный цех

На нем планируют производить сложные металлоконструкции.
Линию металлоконструкций особой сложности в новом цеху областного центра запустят в 2025 году. Комплекс не будет иметь аналогов в стране и станет единственным, где планируют выпускать коробчатую балку крупного сечения.
– Она предназначена для очень больших зданий и сооружений, где требуется высокая несущая способность, - поясняет гендиректор предприятия Дмитрий Манаков.
Применять технологию можно не только в строительстве небоскребов, но и в возведении коммерческих, нефтегазовых и производственных объектов.
К концу 2024 года рабочие планируют завершить строительство производственного корпуса. Это позволит перейти к внутренним работам, формированию фундамента и установке оборудования.