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13:07, 20 августа 2024 года В Орловской области новорожденным выдали еще более тысячи СНИЛС Страховой номер присваивается автоматически.



Фото: архив "Вестей"

За второй квартал 2024 года еще более тысячи СНИЛС выдали в Орловской области малышам при рождении. Номер Соцфонд присваивает проактивно.



Как сообщает пресс-служба реготделения Социального фонда России, для присвоения СНИЛС новорожденному данные берутся из ЗАГСа. Затем информация о страховом номере приходит в личный кабинет на Госуслуги. Таким образом за последние месяцы на Орловщине было открыто 1248 страховых номеров индивидуальных лицевых счетов. Если же у родителей нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, то схема несколько иная.



- В таком случае за получением бумажного варианта СНИЛС папа или мама могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Орловской области или МФЦ, - отмечают в пресс-службе Орловского отделения СФР.











Ольга СУПОНЕВА



