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11:27, 20 августа 2024 года В лагере Президентской академии открылась 4 смена На этой смене отдыхает 132 ребенка.



Фото: филиал РАНХиГС

В лагере «Лесная поляна» Президентской академии в Орле стартовала 4 летняя оздоровительная смена под названием «Дорогами поколений». На этой смене отдыхает 132 ребенка.



Открытие смены «Дорогами поколений» началось с торжественной линейки и поднятия флага России и флага Лесной поляны. После этого был праздничный концерт, где выступали дети и вожатые с творческими номерами.



Кстати, название смены было выбрано неслучайно. Программа трех недель пребывания детей в лагере основывается на проведении мероприятий патриотической направленности с изучением истории нашей Родины, в том числе военной истории. В течение смены дети будут принимать участие в досуговой деятельности. На период смены запланированы концерты с разными видами творческих номеров, конкурсы и квесты.





На 4 смене в лагере «Лесная поляна» отдыхают, в том числе дети из Луганской Народной Републики. Отдых для них организован авиакомпанией Аэрофлот на средства, вырученные от благотворительного рейса SU1040 Москва – Сочи, состоявшегося 1 июня. Собранные средства с рейса были направлены на организацию летнего отдыха воспитанников Лутугинской коррекционной школы-интерната (ЛНР).



В преддверии Дня воздушного флота России представители Аэрофлота посетили лагерь «Лесная поляна» и организовали праздник «День с Аэрофлотом» при поддержке Российского общества «Знание». Увлекательный квест, мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, а также разнообразные активности с участием бортпроводников авиакомпании оставили у детей яркие и незабываемые впечатления о летнем отдыхе на природе, в окружении заботы и поддержки. В завершении этого дня всем ребятам, кто был на этой смене, Аэрофлот и Российское общество «Знание» подарили памятные подарки. В свою очередь ребята из ЛНР передали работникам и пассажирам Аэрофлота письма и бумажные самолетики с пожеланиями в благодарность за подаренный отдых.



Кроме того, региональное отделение Российского общества «Знание» в рамках проекта «Знание.Герои» провело для детей, отдыхающих на 4 смене в лагере «Лесная поляна», просветительскую встречу. С юными слушателями побеседовали ветеран боевых действий, ветеран спецназа, социальный координатор регионального филиала Фонда Игорь Васюков и ветеран боевых действий, учитель ОБЖ средней школы № 27 Орла Юрий Суковатых. В ходе встречи ребята узнали о главных достижениях России, а также защитниках, которые на протяжении многовековой истории отстаивают рубежи нашей страны.

Помимо всего в лагере на период смены запланированы выездные экскурсии в музеи и на выставки, где детям будет предоставлена возможность познакомиться с историей и достопримечательностями региона.



«Пребывание детей в лагере – это всегда дополнительная возможность для социализации. Это основа для развития самостоятельности, хороший опыт общения, новые друзья и впечатления. Особенно важно, что в этот воспитательный и образовательный процесс уже не в первый год включаются ребята из новых регионов. Еще в 2021 году к нам в лагерь приезжали порядка 50 детей из ДНР. В прошлом году 300 человек – одна часть из Троицкого района ЛНР, а другая часть - из ДНР», - рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.



Отметим, что смена «Дорогами поколений» в лагере Лесная поляна продлится до 29 августа.





