Орловский онкодиспансер получил новое оборудование

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12:00, 20 августа 2024 года
Орловский онкодиспансер получил новое оборудованиеМедучреждение пополнили современные бронхоскоп и видеоколоноскоп.
Орловский онкологический диспансер получил новое эндоскопическое оборудование: современный бронхоскоп и видеколоноскоп.
Эти аппараты отличаются высокой точностью. Например, бронхоскоп, гибкий, как змейка, будет работать под двойным контролем - видео и УЗИ. Это позволит врачу проводить ювелирную работу при взятии биопсии и других манипуляциях в бронхах и легких.
Эндоскопические методы являются незаменимыми при диагностике онкологии. Поэтому обновление техники необходимо для выявления заболеваний на ранней стадии и, как следствие, успешного лечения этой страшной болезни.
Елена Литинская