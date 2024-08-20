Орловский онкодиспансер получил новое оборудование

Медучреждение пополнили современные бронхоскоп и видеоколоноскоп.

Эти аппараты отличаются высокой точностью. Например, бронхоскоп, гибкий, как змейка, будет работать под двойным контролем - видео и УЗИ. Это позволит врачу проводить ювелирную работу при взятии биопсии и других манипуляциях в бронхах и легких.

Эндоскопические методы являются незаменимыми при диагностике онкологии. Поэтому обновление техники необходимо для выявления заболеваний на ранней стадии и, как следствие, успешного лечения этой страшной болезни.