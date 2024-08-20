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10:00, 20 августа 2024 года Куряне пойдут в школы и сады с орловцами Заявления от переселенцев принимают до 27 августа.



Фото: архив

На аппаратном совещании в областной администрации 19 августа подняли вопрос организации учебного процесса для беженцев из Курской области. Глава региона поручил до 27 августа принять заявления от переселенцев на зачисление в детские сады, школы и ссузы региона.



Кроме того, совету ректоров глава региона поручил проработать возможность зачисления курян в орловские вузы. Школьников обеспечат канцелярией и выдадут форму.



Напомним, что в Орловской области находятся более трех тысяч человек из Курской. Также в регион прибыли люди из Белгородской области. Беженцам собирают гуманитарную помощь, для координации усилий создан телеграм-канал "Орловский тыл".





Сергей Силаев



