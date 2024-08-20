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11:00, 20 августа 2024 года В Орловскую область поступила вакцина от гриппа Регион получил почти 90 тысяч доз препаратов для детей и взрослых.



Фото: архив

Вакцина от гриппа доставлена в поликлиники Орловской области. На первом этапе регион получил почти 90 тысяч доз: 28,6 тысячи детской вакцины "Ультрикс квадри" и более 61,2 тысячи взрослой "Совигрипп" и "Флю-М".



В департаменте здравоохранения посоветовали не затягивать с вакцинацией, поскольку первая партия обычно заканчивается быстро, а вторая поставка запланирована на 1 ноября. К этой дате в регион должны будут поступить почти 36 тысяч доз детской и около 73 тысяч - взрослой.





Сергей Силаев



