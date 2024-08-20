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10:30, 20 августа 2024 года Уборочная кампания в Орловской области выполнена на 80% Всего орловские аграрии намолотили 2,2 миллиона тонн зерна.



Фото: архив

Уборочная кампания в Орловской области завершена на 80%. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.



- В этом году мы не снижаем планку, стремимся к новым рекордам, - подчеркнул глава региона.



Орловские аграрии намолотили более 2,2 миллионов тонн зерна. Зерновые, зернобобовые и масличные культуры обмолочены на площади 438 тысяч гектаров.



Высокие результаты по урожайности показывают хозяйства Верховского, Глазуновского, Покровского и Новодеревеньковского районов. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов



