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10:30, 20 августа 2024 года
Уборочная кампания в Орловской области выполнена на 80%Всего орловские аграрии намолотили 2,2 миллиона тонн зерна.
Фото: архив
Уборочная кампания в Орловской области завершена на 80%. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.
- В этом году мы не снижаем планку, стремимся к новым рекордам, - подчеркнул глава региона.
Орловские аграрии намолотили более 2,2 миллионов тонн зерна. Зерновые, зернобобовые и масличные культуры обмолочены на площади 438 тысяч гектаров.
Высокие результаты по урожайности показывают хозяйства Верховского, Глазуновского, Покровского и Новодеревеньковского районов. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сергей Мерцалов
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