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8:45, 20 августа 2024 года Клычков призвал беречь орловские дороги Глава региона обратил внимание на нагруженность автомобилей.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 19 августа обратил внимание сельскохозяйственных предприятий на недопустимость перегруза автомобилей, поскольку это вредит дорогам. Аграрии могут перегружать автомобили в целях экономии.



– Это административное правонарушение, за совершением которого ГАИ внимательно следит, - напомнил глава региона.



Тему 19 августа поднимали и на аппаратном совещании. На нем Андрей Клычков поручил главе департамента сельского хозяйства работать в этом направлении. За ситуацией проследит и Госавтоинспекция.





Сергей Силаев



