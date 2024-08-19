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21:10, 19 августа 2024 года Куряне в Орловской области заплатят рубль за нотариальные услуги Такое решение приняла областная нотариальная палата.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 19 августа сообщил об инициативе областной нотариальной палаты.



– Для граждан, временно прибывших из приграничных районов Курской области на Орловщину, при совершении нотариальных действий установлен тариф в 1 рубль, - сказал глава региона.



Напомним, что в регионе находятся более трех тысяч вынужденных переселенцев из Курской области. В ближайшее время планируется открытие новых пунктов временного размещения.





Сергей Силаев



