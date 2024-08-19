Мужчина ответит перед судом за попытку дачи взятки орловскому полицейскому
Нетрезвого водителя остановили сотрудники ГАИ в Кромах.
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В Кромском районе Орловской области за покушение на дачу взятки мужчина предстанет перед судом. Жителя региона обвиняют по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Как установило следствие, мужчина ехал за рулем по пгт. Кромы в нетрезвом состоянии, его остановили сотрудники ГАИ. Подозреваемый отказался от прохождения медосвидетельствования и в кабинете полиции попытался дать инспектору взятку в размере 25 тысяч рублей. Страж порядка от денег отказался, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Следствие завершено, мужчина сознался в преступлении. Уголовное дело направлено в суд.